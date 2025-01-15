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15 января 2025, 15:17 Читати українською

SEC подала в суд на Илона Маска

SEC (Комиссия по ценным бумагам в США) подала в суд на Илона Маска, обвинив его в несвоевременном раскрытии данных о бенефициарном праве собственности на соцсеть Twitter (X). Об этом пишут на сайте courtlistener.

SEC (Комиссия по ценным бумагам в США) подала в суд на Илона Маска, обвинив его в несвоевременном раскрытии данных о бенефициарном праве собственности на соцсеть Twitter (X).
Фото Trevor Cokley—U.S. Air Force/U.S. Department of Defense

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Что известно

Регулятор утверждает, что миллиардер начал скупать акции соцсети в начале 2022 года и до 14 марта того же года владел более 5% выпущенных ценных бумаг. В десятидневный срок (до 24 марта 2022) он должен был уведомить Комиссию об этом факте, однако подал соответствующий отчет через 11 дней после установленного срока — 4 апреля 2022 года.

Согласно выводам SEC, в результате Маск продолжил «покупать акции по искусственно заниженным ценам», потратив более $500 млн, и при этом недоплатил по меньшей мере $150 млн".

«В день представления отчета стоимость ценных бумаг Twitter выросла более чем на 27% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня», — отметил регулятор.

Комиссия потребовала от бизнесмена возмещения суммы «неправомерного обогащения» и хочет чтобы Маск уплатил штраф.

Реакция Маска

Маск отреагировал на иск, назвав SEC «развалившейся организацией».

«Они тратят свое время на подобное д***, в то время как многие реальные преступления остаются безнаказанными», — написал он в X.

Адвоката миллиардера Алекс Спиро считает, что действия Комиссии являются «признанием того, что они не могут возбудить настоящее дело».

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Источник: Минфин
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