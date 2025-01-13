Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все акции Tesla на $585 млн

Фонд Stichting Pensioenfonds ABP, являющийся крупнейшим пенсионным фондом в Европе, продал все свои акции Tesla на $585 млн из-за компенсации Илону Маску. Об этом сообщает Bloomberg.

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Фонд голосовал против компенсационного пакета Маска, назвав его «спорным и очень высоким».

Напомним, что еще в 2018 году Tesla приняла решение компенсировать Илону Маску за его работу в должности генерального директора в форме акций компании вместо традиционной зарплаты. Этот пакет стал крупнейшим в истории публичных компаний и предусматривал вознаграждение до $55,8 млрд, если компания достигнет определенных показателей.

Суд в США неоднократно отменял это решение.

Если компенсацию таки одобрят, это увеличит долю Маска в Tesla с менее 13% до 20%.

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