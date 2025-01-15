Мы с радостью представляем новые направления на нашем криптообменнике Payex24! Теперь вы можете быстро и безопасно переводить деньги из украинских банков на польские карты, банковские счета или через систему BLIK. Эта функция станет идеальным решением для тех, кто нуждается в быстрых финансовых переводах между двумя странами.
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15 января 2025, 12:50 Читати українською
Переводите деньги из украинских банков на польские карты и счета с Payex24
Что мы предлагаем?
Payex24 — это надёжный сервис для обмена средств, который сочетает удобство, прозрачность и выгодные условия. С нашей платформой вы можете:
- Переводить гривны на польские злотые в несколько простых шагов.
- Выбирать способ получения средств: на банковскую карту, счёт или через систему BLIK.
- Пользоваться сервисом с минимальными комиссиями и высокой скоростью выполнения операций.
Как воспользоваться услугой?
- Выберите направление перевода: Укажите, из какого банка или карты вы хотите отправить деньги, и выберите желаемый способ получения в Польше.
- Совершите перевод: Следуйте простым инструкциям, которые мы предоставим после подтверждения заявки.
- Получите деньги: После успешной транзакции средства будут доставлены в кратчайшие сроки.
Кому подойдёт эта услуга?
- Тем, кто поддерживает родных и друзей в Польше.
- Людям, которые работают или учатся за границей.
- Бизнесу, который нуждается в регулярных финансовых переводах между Украиной и Польшей.
Мы всегда рядом!
Наша служба поддержки готова ответить на ваши вопросы и помочь в решении любых ситуаций. Мы стремимся сделать использование Payex24 для вас не только удобным, но и приятным опытом.
Попробуйте новые возможности с Payex24 уже сегодня и убедитесь в преимуществах нашего сервиса! Ваши средства — в надёжных руках.
Источник: Минфин
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