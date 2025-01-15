Верховная Рада приняла внесенные президентом Владимиром Зеленским проекты закона о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Налогового Комитета
В Украине продлили действие военного положения и мобилизации до 9 мая
Верховная Рада приняла внесенные президентом Владимиром Зеленским проекты закона о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Налогового Комитета
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
«За» проект закона № 12404 об очередном продлении срока действия военного положения в Украине проголосовали 315 народных депутатов, за № 12405 — о продолжении проведения общей мобилизации — 310.
Военное положение и мобилизацию продолжат с 8 февраля по 9 мая 2025 года.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии