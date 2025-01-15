В Украине продлили действие военного положения и мобилизации до 9 мая

Верховная Рада приняла внесенные президентом Владимиром Зеленским проекты закона о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Налогового Комитета В Р Ярослав Железняк.

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«За» проект закона № 12404 об очередном продлении срока действия военного положения в Украине проголосовали 315 народных депутатов, за № 12405 — о продолжении проведения общей мобилизации — 310.

Военное положение и мобилизацию продолжат с 8 февраля по 9 мая 2025 года.