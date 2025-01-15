XRP обошел USDT по капитализации, TON готовится к расширению в США: что нового на крипторынке

XRP вошел в топ-3 криптоактивов по капитализации

Токен XRP подскочил в цене более чем на 11% за последние 24 часа и вошел в топ-3 крупнейших криптоактивов по показателю капитализации. При этом XRP сместил стейблкоин USDT. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Капитализация XRP выросла до $163 млрд. Курс актива приблизился к порогу $3, но не смог пересечь его. Новый исторический максимум составил $2,87. К моменту написания новости цена XRP составляет $2,85.

Вероятным драйвером роста актива является дедлайн подачи документов в судебном процессе по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против компании Ripple Labs.

В августе 2024 года суд обязал фирму выплатить штраф в размере $125 млн. Однако SEC требовала большую сумму $2 млрд. В октябре регулятор подал «заявление о предварительной апелляции» с целью оспорить постановление.

По данным издания CryptoPotato, ссылающегося на судебные документы, SEC должен подать вступительное заявление до 15 января 2025 года включительно, иначе дело будет закрыто.

В JPMorgan оценили потенциал инвестиций в ETF на базе Solana и XRP в 14 миллиардов долларов

Приток в спотовых ETF на базе Solana (SOL) и XRP в первые полгода может превзойти показатель аналогичных Ethereum-фондов. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на отчет JPMorgan.

Аналитики ориентировались на объемы инвестиций, вовлеченных в биржевые продукты на базе первой и второй по капитализации криптовалют.

Запущенные год назад в США спотовые биткоин-ETF аккумулировали около 6% рыночного предложения актива. Ethereum-фонды начали торговаться в июле; под их контролем находится примерно 3% текущей эмиссии эфира.

«Применяя так называемые „показатели принятия“, мы видим, что SOL привлекает около $3−6 млрд в чистых активах, а XRP собирает $4−8 млрд», — заявили специалисты JPMorgan.

Эксперты банка отметили, что нестабильный спрос на альтокины усложняет прогнозы потенциального притока в новые криптофонды.

«За исключением нескольких основных токенов (BTC, ETH, SOL), эпизодический характер рынка криптовалют обусловлен изменчивостью настроения инвесторов и новыми модными монетами, которые могут привлекать повышенное внимание в течение ограниченного времени», — подчеркнули они.

Сроки предыдущего решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по заявкам на Solana-ETF от VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise и Grayscale истекают 23−25 января.

На рассмотрении регулятора находятся также формы потенциальных эмитентов биржевых XRP-продуктов, включая Bitwise и 21Shares.

Uniswap заключила партнерство с Ledger

Разработчики Uniswap Labs заключили партнерство с Ledger, в рамках которого владельцы аппаратного кошелька получат возможность бесшовного и некастодиального обмена криптовалют на DEX.

«Теперь пользователи могут обменивать токены через протокол Uniswap, не оставляя интерфейса Ledger Live, сохраняя полный контроль над своими цифровыми активами благодаря аппаратным кошелькам Ledger, признанным лидерами в своей отрасли», — говорится в сообщении.

Операционный директор Uniswap Labs Мэри-Кэтрин Лейдер в разговоре с Cointelegraph отметила, что интеграция является частью миссии, предусматривающей «разблокирование стоимости из-за универсального обмена и упрощения некастодиального пользовательского опыта».

Коллега Лейдер — директор по работе с клиентами Ян Роджерс — подчеркнул, что интеграция устраняет необходимость в «горячих» кошельках и посредниках.

Первоначально новая функциональность будет доступна только в десктопной версии и только для Ethereum. Однако в ближайшие месяцы разработчики обещают поддержку мобильных устройств и расширение спектра поддерживаемых сетей.

TON готовится к расширению в США

Команда блокчейна The Open Network (TON) готовится к расширению в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает Bloomberg.

TON привлекает перспектива благоприятного регуляторного климата при будущей администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Кроме того, TON Foundation сообщила, что основатель инвестиционной компании Kingsway Capital Мануэль Стотц станет президентом организации в рамках новой стратегии, направленной на рост в крупнейшей экономике мира.

По словам Стотца, TON Foundation ожидает, что «США скоро станут глобальным криптохабом с четким фокусом на инновациях».