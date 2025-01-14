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14 января 2025, 16:54 Читати українською

Испания хочет ввести 100% налог на недвижимость для покупателей из-за пределов ЕС

Власти Испании планируют ввести 100%-ный налог на недвижимость для покупателей из стран, не входящих в Евросоюз. Эта мера — часть представленного премьер-министром Педро Санчесом плана, направленного на преодоление жилищного кризиса и обеспечение доступности жилья для местных жителей. Об этом пишет Лига со ссылкой на Financial Times.

Власти Испании планируют ввести 100%-ный налог на недвижимость для покупателей из стран, не входящих в Евросоюз.
Фото: depositphotos

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Подробности

Санчес сказал, что нерезиденты ЕС ежегодно скупают в Испании по 27 000 объектов жилой недвижимости, преимущественно «в целях спекуляции».

«Мы столкнулись с серьезной проблемой с огромными социальными и экономическими последствиями, требующей решительной реакции», — заявил испанский премьер.

Испания входит в число европейских стран, где растет общественное недовольство из-за трудностей поиска доступного жилья для покупки или аренды на фоне резкого роста цен на недвижимость и существенного отставания нового строительства от спроса.

Недвижимость в этой стране пользуется высоким спросом среди людей, которые покупают жилье для отдыха или стремятся переехать в страну с более теплым климатом.

Такие покупки уже облагаются рядом налогов, размер которых зависит от региона, а также от того, совершается сделка на первичном или вторичном рынке. Итого эти налоги составляют от 7% до 12%.

Антонио де ла Фуэнте, управляющий директор группы по недвижимости Colliers, считает, что предложение испанского правительства вряд ли снизит напряжение на рынке жилья. По его словам, 27 000 ежегодных покупок недвижимости нерезидентами ЕС по сравнению с общим показателем 26 млн домов в Испании, — «это капля в море».

Другие предложенные правительством мероприятия включают в себя передачу новой государственной компании более 3300 домов и около 200 га земли для строительства социального жилья, усиление регулирования сезонной аренды, восстановление пустых зданий, а также предоставление льгот домовладельцам, сдающим жилье по доступным ценам.

Согласно данным Ассоциации регистраторов Испании, только в третьем квартале 2024 г. иностранцы, включая граждан ЕС, приобрели 24 700 объектов недвижимости в Испании, что составляет 15% всех покупок недвижимости в стране.

Наибольшей группой неиспанских покупателей были британцы, на которых пришлось 8,5% всех иностранных сделок. За ними шли немцы, затем марокканцы, дальше — поляки и итальянцы.

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Источник: Минфин
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