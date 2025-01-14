Кабмин внес изменения в правила дорожного движения в случае ДТП с двумя авто

Кабинет Министров внес изменения в правила дорожного движения в случае наступления контактного ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает Укравтопром.

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Отмечается, что теперь, согласно Постановлению № 19, можно не информировать полицию в случае наступления такого ДТП, если не был причинен вред жизни и здоровью физических лиц.

Водители могут совместно без полиции составить для предоставления страховщику сообщения о ДТП в бумажной или электронной форме.

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После составления такого сообщения водители транспортных средств вправе покинуть место аварии и освобождаются от обязанности информирования соответствующих подразделений Нацполиции.

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