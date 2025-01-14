Доходность 40-летних облигаций Японии достигла рекордного уровня

Доходность 40-летних государственных облигаций Японии достигла максимума с момента их выпуска на фоне глобальной распродажи долгов и ожидания повышения процентных ставок Банком Японии в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменилась доходность

Доходность выросла на 3 базисных пункта до 2,755%, что является самым высоким показателем с 2007 года. Доходность 20-летних облигаций также достигла максимума с мая 2011 года.

По всему миру доходности растут на фоне опасений по поводу инфляции и увеличения бюджетных дефицитов, а также сильной экономической статистики США, заставляющей трейдеров пересматривать ожидания по снижению ставок ФРС.

Читайте также:11 безумных стратегий 2024 года: взлеты, падения и прибыль в 2900%

Инвесторы ожидают возможного повышения ставок Банка Японии, так как рынок оценивает вероятность такого шага в 60% на следующей неделе и 83% к марту.

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.