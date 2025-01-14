США убеждают ЕС перевести $300 млрд росактивов на спецсчет, чтобы заставить рф к переговорам — CNN

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена работают над тем, чтобы убедить европейских партнеров поддержать идею перевода около $300 млрд российских средств на новый эскроу-счет, который будет разблокирован только в рамках мирного соглашения. Об этом сообщает CNN.

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Эти средства принадлежат Центральному банку рф были заморожены три года назад после полномасштабного вторжения россии в Украину. Большая часть денег по-прежнему хранится в европейских банках, хотя часть остается в банках США.

Как сообщил CNN один из чиновников администрации, арест активов будет означать простое послание Москве: «Если вы хотите вернуть свои деньги, вам придется прийти и поговорить».

Высокопоставленные должностные лица Байдена тесно консультировались по этой идее с командой национальной безопасности новоизбранного президента Дональда Трампа, включая сенатора Марко Рубио, назначенного его госсекретарем, и конгрессмена Майка Уолца, избранного на должность советника по национальной безопасности.

Команда Трампа, по словам людей, знающих этот вопрос, в целом поддерживает эту стратегию, считая, что конфискованные деньги могут дать россии новый стимул сесть за стол переговоров. При этом Трамп хочет увидеть скорое прекращение войны, которая, как он считает, уже слишком затянулась.

Европа не одобряет идею

Европейцы, однако, не очень в восторге от этой идеи, они выразили обеспокоенность по поводу нарушения международного права, если банки непосредственно конфискуют российские деньги.

Более года официальные лица США работали над тем, чтобы смягчить эти беспокойства и найти способ использовать замороженные российские деньги таким образом, который мог бы принести пользу Украине.

В соглашении, которое рассматривалось как компромисс, в прошлом году страны Большой семерки (G7) согласились использовать проценты, начисленные от замороженных инвестиций, которые ежегодно приносят прибыль в размере около $5 млрд, как кредит для Украины.

Полученный кредит в $50 млрд будет погашен за счет прибыли от инвестиций в течение десяти лет.

Поскольку до перехода власти в Вашингтоне остаются считанные дни, европейцы остаются скептически настроенными по конфискации замороженной российской наличности, сообщили источники CNN, что делает очень маловероятным, что любое соглашение будет заключено до того, как Трамп вступит в должность.

Высокопоставленные чиновники США предположили, что Фридрих Мерц, лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз», готовый стать канцлером, открыт к идее продолжения этой стратегии, но он еще не вступил в должность.

Байден ожидал обсудить этот вопрос с лидерами Италии и президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Риме на этой неделе, которую США отменили из-за масштабного пожара в Лос-Анджелесе. Байден разговаривал по телефону с Зеленским в прошлую пятницу. Однако непонятно, поднималась ли тема российских денег.

Белый дом давно поддерживает идею использования замороженных российских активов в $300 млрд для финансирования реконструкции Украины. Во время последних встреч Байден лично поднимал эту тему с лидерами G7, сказал представитель Белого дома.