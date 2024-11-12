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12 ноября 2024, 19:43 Читати українською

Зеленский ввел санкции против почти 100 российских компаний

Президент Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против почти 100 российских компаний. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против почти 100 российских компаний.
Фото: president.gov.ua

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В частности, указом № 761/2024 введено в действие решение СНБО о введении санкций сроком на 10 лет в отношении 15 физических лиц, имеющих гражданство России, а четверо из них — также и Украины.

Кроме того, широкий перечень санкций сроком на 10 лет введен в отношении 39 юридических лиц.

Среди них — «Глобалтрейд» (включая запрет на использование логотипов торговых марок «MERE», «Светофор», «Светофор» и «Маяк» на территории Украины), «Тема», «Технолинк», «Квантум Арт», «Эн Ты Эль», «Диджитал Прожект», «Студия Союз», «Ленград» и другие.

Под санкции также оказались украинские общества с ограниченной ответственностью «ИММО», «Цифровая Лаборатория», «Камус Эйр» и «Авиакомпания «Хорс», а также сингапурская Group-IB Global Private Limited.

Другим указом № 762/2024 Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на 10 лет против еще 63 юридических лиц, преимущественно связанных с обслуживанием российской гражданской авиации.

Среди них — «Аэрофлот Техникс», «Аэропорт Сервис», «Домодедово Эрпорт Хэндлинг», «Флайттайм», «Газпромнефть-Аэро Шереметьево», «Сервис-Аэро», «Центр Бизнес-Авиации», «Спецавиа», «Аэропорт» Востока", «Авиасервис», «Торговый Дом «Русснафта», «Нефтяная компания «Туймаада-Нефть», «Газпромнефть-Аэро Новосибирск» и другие.

Оба указа вступили в силу со дня опубликования, то есть с 12 ноября.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Mini Mi
Mini Mi
12 ноября 2024, 20:03
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