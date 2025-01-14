Национальный банк за 2024 год получил на погашение проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 457 млн грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк за 2024 год получил 457 миллионов по кредитам рефинансирования банков-банкротов
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Поступление средств
Больше всего средств поступило от реализации в рамках исполнительных производств заложенного недвижимого имущества поручителей неплатежеспособных банков — 216,6 млн грн.
Кроме того, задолженность по предоставленным Нацбанком кредитам рефинансирования погашена за счет:
- обращение взыскания на недвижимое имущество поручителей неплатежеспособных банков, которое не было реализовано в пределах исполнительных производств, путем приобретения такого имущества Нацбанком в собственность — 105,9 млн грн;
- реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам — 100,3 млн грн;
- других источников погашения задолженности — 34,2 млн грн.
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Напомним
Начиная с 2015 года НБУ в общей сложности вернул почти 20 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.
По состоянию на 1 января 2025 года ее остаток составляет 36,7 млрд грн.
Источник: Минфин
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