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14 января 2025, 8:31 Читати українською

Нацбанк за 2024 год получил 457 миллионов по кредитам рефинансирования банков-банкротов

Национальный банк за 2024 год получил на погашение проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 457 млн грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк за 2024 год получил на погашение проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 457 млн грн.
Фото: depositphotos

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Поступление средств

Больше всего средств поступило от реализации в рамках исполнительных производств заложенного недвижимого имущества поручителей неплатежеспособных банков — 216,6 млн грн.

Кроме того, задолженность по предоставленным Нацбанком кредитам рефинансирования погашена за счет:

  • обращение взыскания на недвижимое имущество поручителей неплатежеспособных банков, которое не было реализовано в пределах исполнительных производств, путем приобретения такого имущества Нацбанком в собственность — 105,9 млн грн;
  • реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам — 100,3 млн грн;
  • других источников погашения задолженности — 34,2 млн грн.

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Напомним

Начиная с 2015 года НБУ в общей сложности вернул почти 20 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.

По состоянию на 1 января 2025 года ее остаток составляет 36,7 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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