Цены на яблоки в Украине выросли до максимума за 8 лет

На этой неделе украинские садоводы начали активно повышать цены на качественные яблоки. На сегодняшний день яблоки продаются в пределах 25−32 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объемов предлагаемых партий фруктов, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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Почему дорожают яблоки

Прежде всего, рост цен на эти фрукты ключевые игроки рынка связывают с заметной активизацией торгово-закупочной деятельности в данном сегменте.

По словам самих производителей, если неделей ранее спрос на местное яблоко был относительно невысоким, то уже сегодня повышенную заинтересованность в закупке этой продукции проявляют покупатели практически всех категорий.

Предложение яблока высокого качества на рынке Украины достаточно ограничено, что также способствует росту цен на эти фрукты. Многие садоводы предлагают к продаже в основном продукцию, качество которой начало ухудшаться из-за длительного хранения.

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В то же время качественное яблоко традиционно отправляется на экспорт, а некоторые садоводы планируют продавать его не раньше начала весны.

Стоит отметить, что на сегодняшний день яблоки в Украине уже поступают в продажу в среднем на 61% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. В целом стоимость этих фруктов в Украине сейчас самая высокая за последние 8 лет.