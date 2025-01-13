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13 января 2025, 16:34 Читати українською

Цены на яблоки в Украине выросли до максимума за 8 лет

На этой неделе украинские садоводы начали активно повышать цены на качественные яблоки. На сегодняшний день яблоки продаются в пределах 25−32 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объемов предлагаемых партий фруктов, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

На этой неделе украинские садоводы начали активно повышать цены на качественные яблоки.
Фото: depositphotos

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Почему дорожают яблоки

Прежде всего, рост цен на эти фрукты ключевые игроки рынка связывают с заметной активизацией торгово-закупочной деятельности в данном сегменте.

По словам самих производителей, если неделей ранее спрос на местное яблоко был относительно невысоким, то уже сегодня повышенную заинтересованность в закупке этой продукции проявляют покупатели практически всех категорий.

Предложение яблока высокого качества на рынке Украины достаточно ограничено, что также способствует росту цен на эти фрукты. Многие садоводы предлагают к продаже в основном продукцию, качество которой начало ухудшаться из-за длительного хранения.

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В то же время качественное яблоко традиционно отправляется на экспорт, а некоторые садоводы планируют продавать его не раньше начала весны.

Стоит отметить, что на сегодняшний день яблоки в Украине уже поступают в продажу в среднем на 61% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. В целом стоимость этих фруктов в Украине сейчас самая высокая за последние 8 лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
krv77
krv77
13 января 2025, 16:56
#
Чего чего, а в этом году яблок было… Девать некуда. Я больше половины выбросил. Ну как выбросил… Отдал соседу, он коз кормит. А остальное, что не доем, выброшу весной
+
+6
stas12345
stas12345
13 января 2025, 18:33
#
Почему максимум за 8 лет? Почему не за пол года или месяца?
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