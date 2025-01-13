«Auchan Украина» закроет гипермаркет в Черновцах

Гипермаркет Auchan Украина в Черновцах прекратит работу в апреле 2025 года, говорится в сообщении на сайте компании. Ритейлер продолжит работу в Черновцах в онлайн-формате, пишет Forbes.ua.

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В чем причина

Решение является частью стратегии оптимизации бизнес-процессов и быстрого развития электронной коммерции.

Подробности

В онлайн-формате в Черновцах покупателям останутся доступными товары повседневного спроса, кроме товаров фреш-группы.

«В 2024 году мы пересмотрели подходы к работе с убыточными объектами с целью оздоровить бизнес для дальнейшего роста и долгосрочной работы на рынке», — сообщила генеральный директор «Auchan Украина» Марта Труш.

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Напомним

В апреле 2024 года ритейлер закрыл магазины в Запорожье и Кривом Роге после 14 лет работы. Свое решение в компании объяснили истечением договора аренды. Его место в июне заняли супермаркеты «Сільпо».

В 2025-м компания планирует выйти с рынка россии, об этом стало известно в октябре. Компания уже нашла покупателя на свой российский бизнес и находится в заключительной стадии переговоров, сообщило французское издание Le Figaro. Ключевая причина — условия для ведения бизнеса Auchan в россии значительно ухудшились, в частности из-за западных санкций.