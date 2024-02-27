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27 февраля 2024, 9:44 Читати українською

Auchan закрывает магазины в Запорожье и Кривом Роге после 14 лет работы

Компания «Auchan Украина» с 3 марта закроет свои магазины в Запорожье и Кривом Роге после 14 лет работы. В пресс-службе компании называют причиной закрытия магазинов окончание договора аренды помещений.

Компания «Auchan Украина» с 3 марта закроет свои магазины в Запорожье и Кривом Роге после 14 лет работы.

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Что известно

«В связи с окончанием договора аренды, 3 марта 2024 года, Auchan Украина закроет магазины в городах Запорожье и Кривой Рог и обеспечит сотрудников рабочими местами в городах присутствия Auchan в Украине», — заверили в компании.

Там добавили, что в двух городах Auchan будет продолжать работать в онлайн формате.

«Электронная коммерция позволяет осуществлять закупки с безопасного места, а безопасность сотрудников и клиентов это первоочередной приоритет для Auchan Украина», — добавили в компании.

Напомним

В начале 2022 года компания Auchan Украина уже анонсировала закрытие гипермаркетов в городах Запорожье и Кривой Рог. Однако после полномасштабного вторжения россии Auchan Украина и Arricano договорились о продлении аренды, отмечается в сообщении.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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stas12345
stas12345
27 февраля 2024, 10:31
#
В Киеве у них визуально заполняемость ниже чем до войны, тоже могут некоторые позакрывать
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0
penetrator1963
penetrator1963
27 февраля 2024, 10:34
#
По ощущениям рынка, бизнес затихарился и ждёт чего-то не очень хорошего. непонятки с помощью, непонятки с целями войны. тут тебе выход на границы 1991 года, тут тебе не хватает помощи, чтобы даже удерживать фронт. у власти какие-то шизофреники.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 февраля 2024, 10:52
#
Выехавшие из Украины миллионы реальных покупателей
больше не тусуются в торговых залах супермаркетов и
тем более не генерируют для них выручку.
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