Auchan закрывает магазины в Запорожье и Кривом Роге после 14 лет работы

Компания «Auchan Украина» с 3 марта закроет свои магазины в Запорожье и Кривом Роге после 14 лет работы. В пресс-службе компании называют причиной закрытия магазинов окончание договора аренды помещений.

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Что известно

«В связи с окончанием договора аренды, 3 марта 2024 года, Auchan Украина закроет магазины в городах Запорожье и Кривой Рог и обеспечит сотрудников рабочими местами в городах присутствия Auchan в Украине», — заверили в компании.

Там добавили, что в двух городах Auchan будет продолжать работать в онлайн формате.

«Электронная коммерция позволяет осуществлять закупки с безопасного места, а безопасность сотрудников и клиентов это первоочередной приоритет для Auchan Украина», — добавили в компании.

Напомним

В начале 2022 года компания Auchan Украина уже анонсировала закрытие гипермаркетов в городах Запорожье и Кривой Рог. Однако после полномасштабного вторжения россии Auchan Украина и Arricano договорились о продлении аренды, отмечается в сообщении.