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13 января 2025, 11:10 Читати українською

Стало известно, сколько застройщиков присоединилось к программе «єОселя»

К государственной программе доступной ипотеки «єОселя» уже присоединился каждый 5-й украинский застройщик. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

К государственной программе доступной ипотеки «єОселя» уже присоединился каждый 5-й украинский застройщик.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Каждый пятый украинский застройщик присоединился к программе доступного жилья „єОселя“. В частности, благодаря программе за 9 месяцев 2024 года строительство в Украине выросло на 24%. Налоговые поступления от застройщиков в первом полугодии прошлого года выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — отметил он.

Читайте: В 2024 году объем выданных кредитов по программе «єОселя» вырос на 65%

Напомним

Согласно информации на сайте Минэкономики, в 2024 году банки-партнеры аккредитовали 160 застройщиков на стадии строительства от 75 девелоперов. Всего с начала действия программы к ней присоединились 95 застройщиков, а имущественные права можно приобрести в 209 домах. Также за время работы «єОсели» 14,8 тыс. семей получили льготное кредитование более чем на 24 млрд грн.

Государственная программа доступного ипотечного кредитования «єОселя» заработала в Украине с октября 2022 года. На льготную ипотеку под 3% годовых сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 20% от стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, научные сотрудники.

Читайте также: За два года действия «єОселя» выданы ипотечные кредиты на 21 млрд гривен

С 1 августа 2023 года подать заявку на участие в программе под 7% могут ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, не имеющие собственного жилья сверх нормативной площади.

В программе принимают участие 10 банков-партнеров: государственные Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, а также МТБ Банк, Таскомбанк, банк «Глобус», Sky Bank, банк «Кредит Днепр» и BISBANK. Готовое жилье, уже введенное в эксплуатацию, можно выбрать от любого застройщика.

Страхование квартир от последствий военных действий

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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