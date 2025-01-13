Золотовалютные резервы Зимбабве выросли до $533 миллионов

Поддерживающие ZiG золотовалютные резервы Зимбабве выросли до $533 млн по состоянию на 9 января, благодаря рекордной прошлогодней добыче золота. Об этом передает ЭП со ссылкой на Bloomberg.

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ZiG, сокращение от Zimbabwe Gold, шестая попытка Зимбабве создать стабильную валюту с 2009 года, поддерживается золотом, драгоценными металлами и иностранной валютой, хранящимся в центральном банке.

Увеличение добычи золота было жизненно важно для центрального банка для наращивания резервов за счет роялти и валютных поступлений от экспорта.

Добыча золота подскочила на 20% к рекордным 36 тоннам в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, а целевой показатель на этот год составляет 40 тонн.

«Рост добычи золота привел к увеличению золотых запасов, необходимых для поддержки и покрытия ZiG», — заявил губернатор Резервного банка Зимбабве Мушайаванху в интервью государственному изданию.

В настоящее время в хранилищах центрального банка хранится 2,67 тонны золота стоимостью около 228 миллионов долларов, добавил губернатор.

Однако местный торговый орган предупредил на прошлой неделе, что волатильность обменного курса остается риском для бизнеса, и заявил, что ожидает от центрального банка больших усилий по укреплению доверия к ZiG.