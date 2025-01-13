Поддерживающие ZiG золотовалютные резервы Зимбабве выросли до $533 млн по состоянию на 9 января, благодаря рекордной прошлогодней добыче золота. Об этом передает ЭП со ссылкой на Bloomberg.
Золотовалютные резервы Зимбабве выросли до $533 миллионов
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ZiG, сокращение от Zimbabwe Gold, шестая попытка Зимбабве создать стабильную валюту с 2009 года, поддерживается золотом, драгоценными металлами и иностранной валютой, хранящимся в центральном банке.
Увеличение добычи золота было жизненно важно для центрального банка для наращивания резервов за счет роялти и валютных поступлений от экспорта.
Добыча золота подскочила на 20% к рекордным 36 тоннам в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, а целевой показатель на этот год составляет 40 тонн.
«Рост добычи золота привел к увеличению золотых запасов, необходимых для поддержки и покрытия ZiG», — заявил губернатор Резервного банка Зимбабве Мушайаванху в интервью государственному изданию.
В настоящее время в хранилищах центрального банка хранится 2,67 тонны золота стоимостью около 228 миллионов долларов, добавил губернатор.
Однако местный торговый орган предупредил на прошлой неделе, что волатильность обменного курса остается риском для бизнеса, и заявил, что ожидает от центрального банка больших усилий по укреплению доверия к ZiG.
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«Відносно золота: дуже низький його вміст в породі, робить видобуток нерентабельним»
Результати комерційної оцінки свідчили про непривабливість деяких об'єктів при відокремленому їх освоєнні: негативна чиста поточна вартість проекту (NPV) і низький рівень внутрішньої ставки доходу (IRR) — нижчі 10 %. При спільному відпрацюванні 2−3 родовищ зі збагаченням руд на одній збагачувальній фабриці практично всі оцінені родовища мали промислове значення в ринкових умовах. Одержані показники могли бути значно покращені при залученні в експлуатацію для збагачення золотих руд прилеглих родовищ дослідно-промислової секції Криворізького ГЗК окиснених руд. Освоєння закарпатських золотих і золото-поліметалічних родовищ вважалося найефективнішим при збагаченні руд і переробці концентратів на збагачувально-металургійному комбінаті, який передбачалося доцільним побудувати на промисловому майданчику Затиснянського заводу.
У жовтні 2020 відновлено роботу Мужіївського золоторудника.
26 січня 2021 р., голова Держгеонадр Роман Опімах повідомив, що «Україна має істотний золоторудний потенціал. На обліку сім родовищ, на п’яти з них видані спеціальні дозволи.
Золотодобувна промисловість України —
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8