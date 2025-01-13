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13 января 2025, 8:42 Читати українською

Золотовалютные резервы Зимбабве выросли до $533 миллионов

Поддерживающие ZiG золотовалютные резервы Зимбабве выросли до $533 млн по состоянию на 9 января, благодаря рекордной прошлогодней добыче золота. Об этом передает ЭП со ссылкой на Bloomberg.

Поддерживающие ZiG золотовалютные резервы Зимбабве выросли до $533 млн по состоянию на 9 января, благодаря рекордной прошлогодней добыче золота.
Фото: depositphotos

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Подробности

ZiG, сокращение от Zimbabwe Gold, шестая попытка Зимбабве создать стабильную валюту с 2009 года, поддерживается золотом, драгоценными металлами и иностранной валютой, хранящимся в центральном банке.

Увеличение добычи золота было жизненно важно для центрального банка для наращивания резервов за счет роялти и валютных поступлений от экспорта.

Добыча золота подскочила на 20% к рекордным 36 тоннам в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, а целевой показатель на этот год составляет 40 тонн.

«Рост добычи золота привел к увеличению золотых запасов, необходимых для поддержки и покрытия ZiG», — заявил губернатор Резервного банка Зимбабве Мушайаванху в интервью государственному изданию.

В настоящее время в хранилищах центрального банка хранится 2,67 тонны золота стоимостью около 228 миллионов долларов, добавил губернатор.

Однако местный торговый орган предупредил на прошлой неделе, что волатильность обменного курса остается риском для бизнеса, и заявил, что ожидает от центрального банка больших усилий по укреплению доверия к ZiG.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
godvinik
godvinik
13 января 2025, 10:28
#
В Україні теж є родовища золота і других коштовних металів, але вся здобич іде в приватні руки, як і бурштин.
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
13 января 2025, 10:30
#
А як же «економічний паспорт українця» від найвеличнішого?
+
+15
san4os
san4os
13 января 2025, 10:48
#
Відносно золота: дуже низький його вміст в породі, робить видобуток нерентабельним. Тому не треба розганяти зраду з цього приводу.
+
0
Я_ __
Я_ __
13 января 2025, 11:39
#
San4os

«Відносно золота: дуже низький його вміст в породі, робить видобуток нерентабельним»

Результати комерційної оцінки свідчили про непривабливість деяких об'єктів при відокремленому їх освоєнні: негативна чиста поточна вартість проекту (NPV) і низький рівень внутрішньої ставки доходу (IRR) — нижчі 10 %. При спільному відпрацюванні 2−3 родовищ зі збагаченням руд на одній збагачувальній фабриці практично всі оцінені родовища мали промислове значення в ринкових умовах. Одержані показники могли бути значно покращені при залученні в експлуатацію для збагачення золотих руд прилеглих родовищ дослідно-промислової секції Криворізького ГЗК окиснених руд. Освоєння закарпатських золотих і золото-поліметалічних родовищ вважалося найефективнішим при збагаченні руд і переробці концентратів на збагачувально-металургійному комбінаті, який передбачалося доцільним побудувати на промисловому майданчику Затиснянського заводу.

У жовтні 2020 відновлено роботу Мужіївського золоторудника.

26 січня 2021 р., голова Держгеонадр Роман Опімах повідомив, що «Україна має істотний золоторудний потенціал. На обліку сім родовищ, на п’яти з них видані спеціальні дозволи.


Золотодобувна промисловість України —

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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0
san4os
san4os
13 января 2025, 13:51
#
Почитав. Цікава стаття. Так от звідки ржаві плями на інвестиційних золотих Архістратигах… Напевно зі свого золота чеканили Архістратиги…
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