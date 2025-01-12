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12 января 2025, 16:04 Читати українською

В россии обанкротилась одна из крупнейших государственных IT-компаний

Одна из ключевых российских государственных IT-компаний, которая за последние 10 лет получила миллиарды рублей из бюджета россии на крупнейшие проекты цифровизации экономики, стала банкротом.

Одна из ключевых российских государственных IT-компаний, которая за последние 10 лет получила миллиарды рублей из бюджета россии на крупнейшие проекты цифровизации экономики, стала банкротом.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОтмечается, что с заявлением в суд о собственной финансовой несостоятельности обратилось ООО «Национальный центр информатизации» (НЦИ) — дочерняя структура госкорпорации «Ростех», которая получила статус «единого центра компетенций в области цифровых технологий».
Фото: freepik.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что с заявлением в суд о собственной финансовой несостоятельности обратилось ООО «Национальный центр информатизации» (НЦИ) — дочерняя структура госкорпорации «Ростех», которая получила статус «единого центра компетенций в области цифровых технологий».

Компания, которая занималась IT-обслуживанием чемпионата мира по футболу 2018 года в россии, развивала и поддерживала различные российские государственные информационные системы, обслуживала IT-системы Пенсионного фонда, а также разрабатывала программное обеспечение для «Почты россии», «Росатома» и системы «Безопасный город» с десятками тысяч камер для слежки за гражданами, столкнулась с финансовыми проблемами в 2023 году.

Министерство по чрезвычайным ситуациям россии, заказавшее у НЦИ проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по системе «Безопасный город» отказалось принимать пятый этап работ и обратилось в Следственный комитет, обвинив компанию в мошенничестве на 670 млн рублей ($6,6 млн).

Уплачивать контракт ведомство также отказалось.

В сообщении о предстоящем банкротстве на сайте Федресурса рф как кредиторы НЦИ названы ООО «Цифровые медицинские сервисы» («дочка» государственного «Ростелекома»), а также «Эр-Телеком Холдинг».

Судебное заседание по банкротству НЦИ назначено на 22 января 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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