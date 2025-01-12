Укрпочта анонсировала марку с инсталляцией с фестиваля Burning Man (фото)

Укрпочта представила новую марку, созданную на основе украинской инсталляции «I'm Fine», которая была представлена на фестивале независимого искусства Burning Man в США летом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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32-метровую металлическую конструкцию весом 10 тонн создал украинский художник Алексей Саем по инициативе и координации Виталия Дейнеги и медиапроекта Ukrainian Witness.

В основе инсталляции артефакты войны россии против Украины, собранные на деоккупированных территориях: прострелены уличные знаки, солнечные панели, спутниковые антенны, уничтожены знаки названий городов и разбиты заборы.

«Теперь наш болезненный и в то же время сильный ответ мира зафиксируется и на почтовой марке», — говорится в сообщении.

Почтовый набор включает: лист «I'm Fine:)» и конверт «Первый день».

Характеристики

дизайн — Ukrainian Witness;

дата выпуска (год) — 2025;

количество марок в листе — 4;

формат марки — 66×26 мм;

формат листа — 91×137 мм;

номинал марки — F (соответствует тарифу на пересылку внутреннего регистрируемого письма без объявленной ценности (рекомендуемого) массой до 50 граммов и почтовой карты);

способ печати — офсет;

тираж марки — 500 000 эк., конверта «Первый день» — 25 000 эк., папки — 500 эк.

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Где купить

Предзаказать новинку уже можно в интернет-магазине Укрпочты, а с 16 января — приобрести в отделениях и филателистических магазинах. Стоимость почтового набора «I'm Fine:)» составляет 175 грн.