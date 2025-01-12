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12 января 2025, 12:21 Читати українською

Банк Standard Chartered получил лицензию в Люксембурге на предоставление услуг хранения цифровых активов

Британский международный финансовый конгломерат Standard Chartered объявил об открытии компании в Люксембурге после получения лицензии на предоставление услуг хранения цифровых активов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Британский международный финансовый конгломерат Standard Chartered объявил об открытии компании в Люксембурге после получения лицензии на предоставление услуг хранения цифровых активов.
Фото: facebook.com/StandardChartered

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Отмечается, что фирма станет действовать как регуляторный пункт входа в Европейский Союз для предоставления услуг по хранению криптовалют и цифровых активов клиентам ЕС после введения регламента MiCA.

Открытие бизнеса в Люксембурге является частью глобальной стратегии Standard Chartered в сфере цифровых активов, предусматривающей расширение портфеля цифровых услуг.

«Это решение принято после недавнего запуска услуг по хранению цифровых активов в ОАЭ, учитывая благоприятную регуляторную и финансовую среду Люксембурга, отвечающую растущим потребностям клиентов в ЕС», — говорится в сообщении.

На должность генерального директора люксембургского подразделения Standard Chartered назначен Лоран Марошини. Ранее он занимал должность председателя по инновациям в одном из крупнейших французских финансовых конгломератов Société Générale.

«Мы очень рады предложить наши услуги хранения цифровых активов в регионе ЕС, что позволяет нам поддерживать наших клиентов продуктом, изменяющим ландшафт традиционных финансов, обеспечивая при этом уровень безопасности, присущий регулируемой организации. Мы гордимся тем, что прокладываем путь для наших институциональных клиентов в экосистему цифровых активов», — заявила Маргарет Гарвуд-Джонс, глобальная руководительница по вопросам финансирования и услуг с ценными бумагами Standard Chartered.

Напомним

«Минфин» писал, что Standard Chartered готовится к запуску нового подразделения, которое будет специализироваться на криптоактивах.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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