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11 января 2025, 10:38 Читати українською

Цены на нефть пошли вверх после новых санкций против россии

В пятницу цены на нефть выросли почти на 3% до самого высокого уровня за три месяца, поскольку трейдеры готовятся к перебоям в поставке из-за широчайшего пакета санкций США, направленного на доходы россии от нефти и газа. Об этом сообщает Reuters.

В пятницу цены на нефть выросли почти на 3% до самого высокого уровня за три месяца, поскольку трейдеры готовятся к перебоям в поставке из-за широчайшего пакета санкций США, направленного на доходы россии от нефти и газа.
Фото: pixabay.com

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Подробности

Фьючерсы на нефть марки Brent закрылись на отметке $79,76 за баррель, увеличившись на $2,84, или на 3,7% после того, как впервые с 7 октября цена превысила $80 за баррель.

В то же время фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на $2,65, или на 3,6%, до $76,57 за баррель, что также трехмесячный максимум.

На максимуме сессии оба контракта выросли более чем на 4% после того, как трейдеры в Европе и Азии распространили непроверенный документ с подробным описанием санкций.

Источники по российской торговле нефтью и индийской нефтеперерабатывающей промышленности сообщили Reuters, что санкции серьезно помешают экспорту российской нефти в ее основные покупатели — Индию и Китай.

«Индия и Китай сейчас пытаются найти альтернативы», — сказал Анас Алхаджи, управляющий партнер в консалтинговой фирме Energy Outlook Advisors.

Санкции сократят объемы экспорта российской нефти и сделают ее более дорогой, считает аналитик UBS Джованни Стауново.

Он также добавил, что принятие новых ограничений накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа позволяет предположить, что Трамп сохранит санкции и использует их как инструмент переговоров по мирному соглашению с Украиной.

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«Мы ожидаем значительного годового увеличения мирового спроса на нефть на 1,6 миллиона баррелей в день в первом квартале 2025 года, прежде всего за счет… спроса на мазут, керосин и сжиженный нефтяной газ», — говорится в записке аналитиков JPMorgan.

По словам Алекса Ходеса, аналитика брокерской компании StoneX, цены на нефть также повысились из-за сильного холода в США и Европе, который повысил спрос на мазут.

В Reuters отметили, что администрация Байдена ввела санкции против российских производителей нефти, танкеров, посредников, трейдеров и портов, стремясь нанести удар по каждому этапу цепочек добычи и распределения нефти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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