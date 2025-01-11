США и Британия ввели санкции против российских нефтяных гигантов

Соединенные Штаты и Великобритания объявили о введении санкций против российских «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и других компаний, связанных с «теневым» флотом танкеров, позволяющим РФ экспортировать нефть в обход ограничений. Об этом сообщают пресс-службы Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и британского правительства.

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Согласно сообщению на сайте OFAC, в санкционный список попали 183 судна, в основном это танкеры, являющиеся частью «теневого» флота, а также нефтяные танкеры, принадлежащие российским операторам флота.

Кроме того, несколько судов, на которые подверглись санкциям, перевозили не только российскую, но и иранскую нефть.

Под санкциями теперь также «Нафтогаз-Бурение», «Газпром Шельфпроект», «РН-Бурение» (структура «Роснефти») и другие. Также санкции ввели против целого ряда дочерних компаний крупного нефтяного гиганта «Газпром Нефть».

Кроме того, под санкции попали крупные российские страховые компании — Ингосстрах и АльфаСтрахование, занимающиеся страхованием морского экспорта нефти из России.

В санкционные списки также внесли ряд угольных российских компаний, среди них — «Кузбассразрезуголь», «Русский уголь», «Красноярсккрайуголь» и другие.

В правительстве Британии заявили, что ежедневно «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» добывают более 1 миллиона баррелей нефти, что составляет примерно $23 млрд в год. Это больше, чем ВВП Ямайки. Прибыли от двух компаний наполняют военный кошелек российского диктатора путина и способствуют войне.

«Доходы от продажи нефти — это источник жизненной силы для военной экономики путина. Мы не будем стоять в стороне и не позволим нефтяным доходам ставить под угрозу жизнь украинцев, равно как и не позволим россии продолжать пополнять свою казну, продолжая угрожать нашей коллективной безопасности», — заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми.