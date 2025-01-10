Индийская рупия упала до своего исторического минимума в пятницу, тогда как доллар укрепился накануне выхода данных с рынка труда США. Об этом пишет Reuters.
Индийская рупия продолжает падение 10-ю неделю
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Рупия ослабла до 85,97 по отношению к доллару США, опустившись до предыдущего рекордного минимума 85,9325, достигнутого в четверг. Валюта закончила неделю на отметке 85,9650, что на 0,2% ниже, и понесла десятую недельную потерю подряд.
В последние недели рупия сталкивалась с постоянными встречными ветрами на фоне стремительного роста курса доллара и слабых потоков капитала. Однако регулярные интервенции резервного банка Индии помогли ограничить потери.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии