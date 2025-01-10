Индийская рупия продолжает падение 10-ю неделю

Индийская рупия упала до своего исторического минимума в пятницу, тогда как доллар укрепился накануне выхода данных с рынка труда США. Об этом пишет Reuters.

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Рупия ослабла до 85,97 по отношению к доллару США, опустившись до предыдущего рекордного минимума 85,9325, достигнутого в четверг. Валюта закончила неделю на отметке 85,9650, что на 0,2% ниже, и понесла десятую недельную потерю подряд.

В последние недели рупия сталкивалась с постоянными встречными ветрами на фоне стремительного роста курса доллара и слабых потоков капитала. Однако регулярные интервенции резервного банка Индии помогли ограничить потери.