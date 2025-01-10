«Нацкэшбек» повлиял на спрос и динамику продаж украинских товаров — Минэкономики

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 января 2025, 16:18 Читати українською

«Нацкэшбек» повлиял на спрос и динамику продаж украинских товаров — Минэкономики

Программа «Национальный кэшбек», предусматривающая компенсацию 10% стоимости товаров украинского производства, демонстрирует положительную динамику, фиксируются изменения потребительского поведения, заявил замминистра экономики Украины Андрей Телюпа, передает Интерфакс-Украина.

Программа «Национальный кэшбек», предусматривающая компенсацию 10% стоимости товаров украинского производства, демонстрирует положительную динамику, фиксируются изменения потребительского поведения, заявил замминистра экономики Украины Андрей Телюпа, передает Интерфакс-Украина.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости«В некоторых категориях мы уже видим существенный переход спроса с импортных товаров на украинские. „Национальный Кэшбэк“ стал самой эффективной коммуникационной программой поддержки украинских производителей», — констатировал он.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«В некоторых категориях мы уже видим существенный переход спроса с импортных товаров на украинские. „Национальный Кэшбэк“ стал самой эффективной коммуникационной программой поддержки украинских производителей», — констатировал он.

Как пояснил замминистра, ранее для изменения потребительских привычек министерство ориентировалось на патриотические чувства посредством маркировки товаров «Сделано в Украине», призывали покупать украинское, но эффект был невелик. Однако после добавления геймификации и монетизации в министерстве заметили значительные изменения в поведении потребителей. Если по состоянию на 1 октября в программе было 1,7 млн. активных участников, то за три месяца работы программы их количество достигло 4,5 млн. человек.

«Наша главная цель — сделать украинские товары выбором номер один. Чтобы покупатель, придя в магазин, прежде искал украинское. Эти изменения сложно посчитать, но мы уже видим результаты в крупнейших сетях», — пояснил Телюпа .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
propodail
propodail
10 января 2025, 16:37
#
Непогана ідея, і наче працює, то чому б ні
+
0
R S
R S
10 января 2025, 16:48
#
Это как бы логично, есть финансовая выгода и для производителя, и для покупателя, и для государства.
А телюпні из минэкономики удивляются такому результату.
+
0
torn
torn
10 января 2025, 17:29
#
Пусть Телюпа расскажет каким образом оценили переход от импорта к отечественным товарам, а то в таком виде на пустословные заявления похоже.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает torn и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами