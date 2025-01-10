«Нацкэшбек» повлиял на спрос и динамику продаж украинских товаров — Минэкономики

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«В некоторых категориях мы уже видим существенный переход спроса с импортных товаров на украинские. „Национальный Кэшбэк“ стал самой эффективной коммуникационной программой поддержки украинских производителей», — констатировал он.

Как пояснил замминистра, ранее для изменения потребительских привычек министерство ориентировалось на патриотические чувства посредством маркировки товаров «Сделано в Украине», призывали покупать украинское, но эффект был невелик. Однако после добавления геймификации и монетизации в министерстве заметили значительные изменения в поведении потребителей. Если по состоянию на 1 октября в программе было 1,7 млн. активных участников, то за три месяца работы программы их количество достигло 4,5 млн. человек.

«Наша главная цель — сделать украинские товары выбором номер один. Чтобы покупатель, придя в магазин, прежде искал украинское. Эти изменения сложно посчитать, но мы уже видим результаты в крупнейших сетях», — пояснил Телюпа .