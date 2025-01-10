В «Дие» добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации

В приложении «Дия» добавили фото и видео нарушений ПДД к штрафам автофиксации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Ранее штрафы поступали только по текстовым деталям, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще и фото и видео

Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay.

Где проверить штрафы

Проверить наличие штрафов можно также на вебпортале МВД, портале «Дия», Кабинете водителя, приложениях «Дия» и «Штрафы ПДД».

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