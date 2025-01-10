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10 января 2025, 12:17 Читати українською

Нефть дорожает на фоне роста спроса на топливо

Цены на нефть выросли в начале торгов в пятницу, 10 января, и были на пути к росту третьей недели подряд, поскольку гололедица в некоторых частях США и Европы повысила спрос на топливо для отопления. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть выросли в начале торгов в пятницу, 10 января, и были на пути к росту третьей недели подряд, поскольку гололедица в некоторых частях США и Европы повысила спрос на топливо для отопления.

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Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 40 центов, или 0,5%, до 77,32 долларов за баррель. Цены на нефть West Texas Intermediate в США подорожали на 38 центов, а также на 0,5%, до $74,30.

Аналитики JPMorgan объясняют этот рост беспокойством по поводу перебоев в поставках из-за усиления санкций, на фоне низких запасов нефти, низких температур во многих частях США и Европы и улучшения настроений по мерам стимулирования Китая.

Бюро погоды США ожидает, что в центральной и восточной частях страны температура будет ниже средней. Многие регионы Европы также пострадали от сильных холодов, и, вероятно, начало года будет холоднее обычного, что, как ожидают аналитики JPMorgan, повысит спрос.

Цены на нефть выросли, несмотря на укрепление доллара США в течение шести недель подряд. Укрепление доллара, как правило, влияет на цены, поскольку это делает покупки сырой нефти за пределами Соединенных Штатов дорогими.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
10 января 2025, 13:19
#
Багато регіонів Європи також постраждали від сильних холодів

Це які? Аналитика рівня бох.

Ціни на нафту зросли, попри зміцнення долара США протягом шести тижнів поспіль.

А це взагалі брехня, достатньо зайти на оілпрайс і подивитись що десь с середини грудня ціна падала аж до нового року
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0
Три літри
Три літри
10 января 2025, 13:27
#
До слова, нагадаю вам вашу статтю: З Нового року бензин подорожчає на 4 грн: в чому причина

Шотамкак? Коли обіцяне здорожчаня на 4 гривні? Поки що ціні не повернулись навіть на рівень цін середини жовтня, лише на гривню відскочили від рівня цін грудня.

Ще раз нагадаю що падіння цін в листопаді-грудні ви взагалі ніяк не коментували майже півтора місяці, не кажучи вже про те щоб спрогнозувати його наперед.

Звісно якщо весь час волати «ой, скоро пальне подорожає» то в якись моменти прогноз нібито збиваєтся, але с таким талантом в лотерею краще не грати.
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