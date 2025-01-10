Нефть дорожает на фоне роста спроса на топливо

Цены на нефть выросли в начале торгов в пятницу, 10 января, и были на пути к росту третьей недели подряд, поскольку гололедица в некоторых частях США и Европы повысила спрос на топливо для отопления. Об этом сообщает Reuters.

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Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 40 центов, или 0,5%, до 77,32 долларов за баррель. Цены на нефть West Texas Intermediate в США подорожали на 38 центов, а также на 0,5%, до $74,30.

Аналитики JPMorgan объясняют этот рост беспокойством по поводу перебоев в поставках из-за усиления санкций, на фоне низких запасов нефти, низких температур во многих частях США и Европы и улучшения настроений по мерам стимулирования Китая.

Бюро погоды США ожидает, что в центральной и восточной частях страны температура будет ниже средней. Многие регионы Европы также пострадали от сильных холодов, и, вероятно, начало года будет холоднее обычного, что, как ожидают аналитики JPMorgan, повысит спрос.

Цены на нефть выросли, несмотря на укрепление доллара США в течение шести недель подряд. Укрепление доллара, как правило, влияет на цены, поскольку это делает покупки сырой нефти за пределами Соединенных Штатов дорогими.