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10 января 2025, 9:01 Читати українською

В 2025 году Норвегия предоставит Украине самую большую военную помощь в своей истории

В этом году Норвегия направит наибольшую военную помощь в своей истории — более 2 млрд евро — именно для Украины. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров после встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом.

В этом году Норвегия направит наибольшую военную помощь в своей истории — более 2 млрд евро — именно для Украины.
Фото: pixabay.com

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«Эти договоренности выведут наше сотрудничество на новый уровень», — пояснил Умеров.

По его словам, особое внимание они с министром обороны Норвегии уделили вопросу усиления систем ПВО.

Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия выделила 700 млн крон ($61,43 млн) на закупку дронов для Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, Норвегия продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности в производство боеприпасов. Обсудили новый механизм сотрудничества — «норвежскую модель», которая дополнит уже успешную «датскую модель» и усилит нашу обороноспособность", — подчеркнул Умеров.

Напомним

В четверг, 9 января, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет $500 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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