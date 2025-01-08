В прошлом году государство выплатило работодателям 320 миллионов за трудоустройство ВПЛ

В 2024 году государство выплатило работодателям 320 млн грн в рамках компенсационной программы за трудоустройство более 15 000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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«Более 10 тысяч работодателей получили от Правительства компенсацию в 2024 году за трудоустройство 15 200 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны. Почти 600 из них — люди с инвалидностью. По программе компенсации предпринимателям перечислено в общей сложности 320 млн грн», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Больше внутренне перемещенных лиц трудоустроили работодатели по этой программе в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и Киеве.

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Размер компенсации работодателю

Размер компенсации, которая выплачивается работодателю за трудоустройство человека, получившего статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, составляет 8 тысяч гривен.

Чтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом и подать заявление на получение компенсации через портал «Дия» или в бумажной форме в центре занятости по месту ведения хозяйственной деятельности вместе с пакетом необходимых документов.