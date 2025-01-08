Цены на автогаз выросли на фоне повышения ставки акциза

Стоимость автогаза в Украине на фоне повышения с 1 января 2025 года ставки акциза подорожала в рознице в среднем на 65 копеек — до 36,03 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

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Больше всего в среднем — на 1,30 грн/л, до 37,99 грн/л — подорожало горючее на станциях KLO, тем самым достигнув уровня цен премиальных сетей. Последние — ОККО, WOG и SOCAR — увеличили стоимость ресурса на 1 грн/л.

Такой же прирост и у сетей BVS, Mango, «Авантаж 7», «Олас» и «Катрал». Чуть более 1,20 грн/л добавили в UPG.

Самая низкая цена на газ — 32,29 грн/л — у «БРСМ-Нафта» в Николаевской области (+0,10 грн/л до 31 декабря) Следом идет Marshal в Житомирской со стоимостью 32,39 грн/л (+1 грн/л с начала года).

Основной причиной повышения цен является рост акцизных ставок с 1 января, номинально прибавляющий 1,3 грн/л.

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Дополнительными факторами остается увеличение цен у зарубежных поставщиков.

Динамика розничных цен на автогаз (31 декабря 2024 — 8 января 2025), грн/л: