Немецкая компания Knauf строит новый завод в Украине

Немецкая компания Knauf начала в Украине строительство нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей. Об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады по экономической политике Дмитрий Кисилевский.

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Предприятие будет расположено в городке Борщев Тернопольской области. Проектные мощности нового производства — 30 млн м² гипсокартона и 320 тысяч тонн сухих смесей. Инвестиции в этот проект составляют 150 млн евро.

Это будет второй завод Knauf в Украине. Первый находится в Киеве и сегодня работает на полную мощность. Мощность киевского производства Knauf составляет около 25 млн м² гипсокартона и 200 тысяч тонн сухих смесей.

«Этого пока хватает на удовлетворение внутреннего спроса украинского рынка. Но после войны спрос вырастет в разы. Именно поэтому новый завод в Борщеве — инвестиция с верой в победу», — отметил Кисилевский.

По его словам, киевский завод дает работу 425 работникам, почти половина из которых переехали из оккупированного Соледара на Донбассе. Там у немецкого инвестора было мощное предприятие, но сейчас оно полностью уничтожено.

В Борщеве, кроме будущего завода, расположена и главная сырьевая база Knauf в Украине — карьер гипсового камня. Разведанных запасов хватит не менее чем на 20 лет работы.