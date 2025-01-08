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8 января 2025, 14:44 Читати українською

Немецкая компания Knauf строит новый завод в Украине

Немецкая компания Knauf начала в Украине строительство нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей. Об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады по экономической политике Дмитрий Кисилевский.

Немецкая компания Knauf начала в Украине строительство нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей.
Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

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Подробности

Предприятие будет расположено в городке Борщев Тернопольской области. Проектные мощности нового производства — 30 млн м² гипсокартона и 320 тысяч тонн сухих смесей. Инвестиции в этот проект составляют 150 млн евро.

Это будет второй завод Knauf в Украине. Первый находится в Киеве и сегодня работает на полную мощность. Мощность киевского производства Knauf составляет около 25 млн м² гипсокартона и 200 тысяч тонн сухих смесей.

«Этого пока хватает на удовлетворение внутреннего спроса украинского рынка. Но после войны спрос вырастет в разы. Именно поэтому новый завод в Борщеве — инвестиция с верой в победу», — отметил Кисилевский.

По его словам, киевский завод дает работу 425 работникам, почти половина из которых переехали из оккупированного Соледара на Донбассе. Там у немецкого инвестора было мощное предприятие, но сейчас оно полностью уничтожено.

В Борщеве, кроме будущего завода, расположена и главная сырьевая база Knauf в Украине — карьер гипсового камня. Разведанных запасов хватит не менее чем на 20 лет работы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Я_ __
Я_ __
8 января 2025, 15:29
#
«Тернопільщині» — це шо таке? Це Тернопільська область? Кажіть нормально, з цими Тернопільщинами невідомими…
+
0
penetrator1963
penetrator1963
8 января 2025, 15:56
#
Це як Київщина, тільки Тернопільщина.
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