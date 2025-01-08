Кабмин изменил порядок исчисления дохода для начисления субсидий

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Что известно

20 декабря правительство приняло постановление № 1467, которым изменен пункт 4 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи.

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Отмечается, что после вступления документа в силу 24 декабря 2024 года при исчислении дохода домохозяйства, с учетом которого, в частности, определяется право на жилищную субсидию и льготу и исчисляется их размер, будет учитываться заработная плата за минусом не только налога на доходы физических лиц, но и военного сбора.