Национальный банк в декабре 2024 года применил к трем банкам и двадцати пяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В декабре НБУ наказал три банка на 138 млн за нарушение финмониторинга
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За нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, валютного законодательства были оштрафованы:
- АО «РВС БАНК» более чем на 135 млн грн.
- АО «АБ «РАДАБАНК» — штраф в размере 2 млн грн.
- ПАО «МТБ БАНК» — штраф в размере 851 тыс. грн.
Также НБУ наказал ряд небанковских финансовых учреждений.
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Источник: Минфин
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