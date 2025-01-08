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8 января 2025, 12:31 Читати українською

В декабре НБУ наказал три банка на 138 млн за нарушение финмониторинга

Национальный банк в декабре 2024 года применил к трем банкам и двадцати пяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк в декабре 2024 года применил к трем банкам и двадцати пяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

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За нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, валютного законодательства были оштрафованы:

  • АО «РВС БАНК» более чем на 135 млн грн.
  • АО «АБ «РАДАБАНК» — штраф в размере 2 млн грн.
  • ПАО «МТБ БАНК» — штраф в размере 851 тыс. грн.

Также НБУ наказал ряд небанковских финансовых учреждений.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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sergiy2001
sergiy2001
8 января 2025, 15:36
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Ну, а потом мы удивляемся почему банки на каждый чих закрывают счета клиентов
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