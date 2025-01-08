NovaPay разместил очередные выпуски облигаций на 290 миллионов

NovaPay зарегистрировал и разместил еще три выпуска собственных облигаций — серии G, H и I — на сумму 290 млн. грн. Ценные бумаги серии G и H уже доступны для покупки в мобильном приложении NovaPay, облигации серии I доступны для продажи институционным клиентам, говорится в сообщении компании.

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Подробности

Процентная ставка по ценным бумагам — до 18% годовых. Облигации можно приобрести от 1 до 12 месяцев.

Выплата дохода будет производиться на платежный счет клиента по истечении срока действия соглашения о покупке ценных бумаг.

Напомним

В 2023 году NovaPay зарегистрировал три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый. В прошлом году компания провела еще три выпуска таких ценных бумаг — серий D, Е и F.

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Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» присвоило корпоративным облигациям NovaPay кредитный рейтинг на уровне uaAA, являющийся одним из самых высоких рейтингов среди украинских финансовых учреждений.