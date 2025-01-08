Уолл-стрит снизилась, Nasdaq потерял почти 2%

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в декабре поднялся до 54,1 пункта по сравнению с 52,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста показателя — до 53,3 пункта, по данным Trading Economics.

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Что происходит

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре увеличился до $78,2 млрд с пересмотренных $73,6 млрд месяцем ранее, сообщило министерство торговли. Показатель в целом совпал с прогнозами рынка.

В частности, импорт товаров и услуг вырос на 3,4%, до $351,6 млрд. Экспорт увеличился на 2,7%, до рекордных $273,4 млрд.

Сильные статданные уменьшают вероятность активного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Так, участники рынка теперь ждут, что Федрезерв снизит ставку только в июне, после чего будет удерживать её до конца года, по данным FedWatch от CME Group.

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Торги на бирже

Акции представителей ИТ-сектора ушли вниз во вторник на фоне роста доходности гособлигаций США. В частности, цена бумаг Nvidia Corp. упала на 6,2%.

При этом рыночная стоимость Micron Technology выросла на 2,7% на новости, что компания будет поставлять для Nvidia компоненты для новейших микрочипов GeForce RTX 50 Blackwell.

Капитализация Tesla снизилась на 4% после того, как аналитики BofA Global Research ухудшили рекомендацию для акций автопроизводителя до «нейтрального» уровня с «покупать».

Цена акций ведущих американских банков Citigroup Inc. и Bank of America Corp. повысилась на 1,3% и 1,5% соответственно.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,42% и составил 42528,36 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 1,11% — до 5909,03 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,89% и составил 19489,68 пункта.