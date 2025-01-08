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8 января 2025, 9:16 Читати українською

За новогодние праздники американцы потратили $241 миллиард

Праздничные онлайн-продажи в США выросли на 9% и достигли рекордной отметки в $241 млрд, чему способствовали масштабные скидки, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Adobe.

Праздничные онлайн-продажи в США выросли на 9% и достигли рекордной отметки в $241 млрд, чему способствовали масштабные скидки, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Adobe.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто покупали больше всегоБолее половины всех расходов за последние два месяца года пришлись на электронику, одежду и товары для дома, в то время как продукты питания и косметика показали самые высокие темпы роста по сравнению с прошлым годом.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что покупали больше всего

Более половины всех расходов за последние два месяца года пришлись на электронику, одежду и товары для дома, в то время как продукты питания и косметика показали самые высокие темпы роста по сравнению с прошлым годом.

«Значительные скидки в этом сезоне привлекли потребителей, которые стали более чувствительны к ценам», — заявили в Adobe, добавив, что продажи товаров выросли в зависимости от глубины скидок.

В целом, по данным Adobe, рост онлайн-продаж был обусловлен повышением спроса, а не цен.

Читайте также: В «черную пятницу» американцы потратили в онлайн-магазинах почти $11 миллиардов

Многолетний совокупный рост цен в последние кварталы создал проблемы для розничных продавцов, поскольку потребители сокращают расходы и отдают предпочтение товарам первой необходимости.

Тем не менее предварительные данные указывают на то, что онлайн-продажи в «Черную пятницу» выросли.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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