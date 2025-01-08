В Раде зарегистрировали законопроект о запрете транзита нефти рф

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете транзита российских нефти и газа через территорию Украины во время военного положения. Об этом говорится в карточке законопроекта № 12380 на сайте ВР.

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В то же время, текст законопроекта пока не опубликован. Пока он зарегистрирован и его еще не передали на рассмотрение соответствующему комитету ВР.

Напомним

Украина транспортирует через свою территорию российскую нефть по нефтепроводу «Дружба» в Европу. Действующий контракт предусматривает срок действия до конца 2029 г.

Как писал «Минфин», транзит российского газа через Украину был приостановлен 1 января 2025 года.