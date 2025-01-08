В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете транзита российских нефти и газа через территорию Украины во время военного положения. Об этом говорится в карточке законопроекта № 12380 на сайте ВР.
В Раде зарегистрировали законопроект о запрете транзита нефти рф
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В то же время, текст законопроекта пока не опубликован. Пока он зарегистрирован и его еще не передали на рассмотрение соответствующему комитету ВР.
Напомним
Украина транспортирует через свою территорию российскую нефть по нефтепроводу «Дружба» в Европу. Действующий контракт предусматривает срок действия до конца 2029 г.
Как писал «Минфин», транзит российского газа через Украину был приостановлен 1 января 2025 года.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Так само найпотужніший видав указ, котрий заборонив перемовини з пукіним, але вже тільки повні аути не розуміють, що перемовини ведуть, так само і це, що там буде по факту відбуватися на третьому році війни — ніхто не дізнається, в нас Конституція не дотримується, а тут якийсь закон, тьфу одним словом)) ви ще поліцаям і тцкунам розкажіть про права людини і найвищу цінність в державі, коли вони ноги ламають (Полтава) або забивають до смерті людину (Суми)