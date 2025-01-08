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8 января 2025, 8:28 Читати українською

Украинский рынок кибербезопасности вырос в четыре раза за восемь лет

Объем украинского рынка кибербезопасности увеличился в четыре раза за последние восемь лет и достиг $138 млн в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации со ссылкой на данные исследования DataDriven Research & Consulting.

Объем украинского рынка кибербезопасности увеличился в четыре раза за последние восемь лет и достиг $138 млн в 2024 году.
Фото: depositphotos

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Как изменился рынок

Как отмечается, рынок вырастет еще на 50% в течение пяти лет и достигнет $209 млн. Ключевой сегмент украинского рынка кибербезопасности — сетевая безопасность.

Быстрый рост демонстрируют облачную безопасность, защиту данных и защиту конечных точек, отражающую растущий спрос на новые технологии и решения в Украине.

Согласно данному исследованию, полномасштабная война россии повлекла за собой всплеск кибератак в Украине, повысив спрос на автоматизированные решения и инновационные технологии.

В Украине постоянные кибератаки со стороны российских хакерских группировок, таких как UAC-0010, чаще всего происходят на государственные учреждения, ОПК, телекоммуникации, финансовые учреждения и энергетику. В 2023 году зафиксировано 2544 киберинцидента, что на 16% больше, чем в 2022 году.

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Важность кибербезопасности возрастает одновременно с техническим прогрессом. Страны, на которые совершается наибольшее количество кибератак в мире: США, Украина, Южная Корея, Китай. Самыми популярными видами кибератак являются DDoS, Ransomware, Phishing.

Мировой рынок кибербезопасности

Мировой рынок кибербезопасности, как ожидается, достигнет $186 млрд по результатам 2024 года. Доля Украины составляет менее 1%. Но Украина является трендсеттером рынка кибербезопасности, ведь опережает другие страны в киберэкспертизе благодаря работе в R&D сегменте, то есть именно в разработке инноваций.

Так, хотя на мировом рынке кибербезопасности сегодня доминирует сегмент услуг безопасности с долей 53% в 2024 году, на украинском рынке преобладают киберрешения с долей 57%.

Лидерство Украины обусловлено военными факторами — война увеличила количество и сложность кибератак на Украине, что привело к быстрому внедрению автоматизированных систем, требующих меньшего вмешательства человека и поиска немедленных и неожиданных решений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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