Национальный банк Украины установил на 8 января 2025 официальный курс гривны на уровне 42,2297 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 3 копейки.
Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на три копейки
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Валютный рынок
Нацбанк на 8 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,87 грн.
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Источник: Минфин
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