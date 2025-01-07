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7 января 2025, 15:35 Читати українською

Импорт сжиженного природного газа в Европу вырос до 11-месячного максимума

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу вырос в декабре 2024 года до 11-месячного максимума, но это не произошло за счет Азии, также зафиксировавшей увеличение поставок. Об этом сообщает Reuters.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу вырос в декабре 2024 года до 11-месячного максимума, но это не произошло за счет Азии, также зафиксировавшей увеличение поставок.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахСогласно данным, собранным товарными аналитиками Kpler, Европа импортировала в общей сложности 10,89 млн т охлажденного топлива в декабре, что на 23% больше по сравнению с 8,86 млн т в ноябре и является самым высоким показателем с января прошлого года (11,18 млн т).
Фото: freepik.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно данным, собранным товарными аналитиками Kpler, Европа импортировала в общей сложности 10,89 млн т охлажденного топлива в декабре, что на 23% больше по сравнению с 8,86 млн т в ноябре и является самым высоким показателем с января прошлого года (11,18 млн т).

Резкий рост импорта в Европу произошел на фоне роста спроса зимой и перед прекращением транспортировки по российским трубопроводам через Украину в начале 2025 года.

Однако увеличение европейских закупок СПГ произошло не путем уменьшения поступлений в Азию, регион с крупнейшим импортом в мире.

По данным Kpler, Азия импортировала 25,63 млн т в декабре, по сравнению с 22,64 млн т в ноябре и самым большим показателем после 26,19 млн т в январе.

Декабрьский показатель Азии снизился на 3,6% по сравнению с 26,58 млн т, зафиксированным в том же месяце 2023 года., чем в декабре 2024 года

Умеренное начало зимы в северной Азии в сочетании с ростом спотовых цен, вероятно, сдержит энтузиазм импортеров по СПГ.

Китай, крупнейший в мире покупатель СПГ, наблюдал поступление 7,66 млн т в декабре, что меньше по сравнению с 8,20 млн т за тот же месяц годом ранее.

Сходные небольшие падения зафиксировали Япония и Южная Корея, второй и третий по величине импортеры в Азии.

Читайте также: В 2024 году ЕС импортирует рекордные объемы российского сжиженного природного газа

Индия, четвертый по величине импортер СПГ в Азии, фактически наблюдала небольшое увеличение объемов поступлений в декабре по сравнению с прошлым годом, составившее 1,94 млн т против 1,86 млн т в декабре 2023 года.

Однако импорт СПГ в Индию ослабевает с момента достижения пика 2024 года в 2,60 млн т в июне, при этом меньшие поступления совпадают с ростом цен на спотовые грузы.

Цена на спотовый СПГ для доставки в северную Азию в начале марта достигла минимума 2024 года в $8,30 за миллион британских тепловых единиц (мм БТЭ).

При такой цене индийским покупателям было бы предложено бронировать спотовые грузы, доставка которых длилась бы до июня.

Однако спотовая цена на СПГ начала расти с марта, достигнув $12,60 за мм БТЭ к середине июня, $14,1 к середине августа и достигнув пика в $15,1 к концу ноября.

С тех пор он несколько снизился до $14,6 за мм БТЭ за неделю до 3 января.

Цены выше $10 за мм БТЭ в прошлом приводили к тому, что Индия принимала меньше спотовых грузов, а также побуждали китайских покупателей перепродавать СПГ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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