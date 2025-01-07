Шмигаль анонсировал еще одну программу выплат для переселенцев

В 2025 году продолжится реализация инициативы «Зимняя поддержка». В январе заработает еще одна программа — прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Что известно о программе

«Это поможет тысячам наших граждан в это непростое время», — сказал он

Как отметил Шмыгаль, уже подано 11 млн заявок на выплату 1000 гривен по программе «Зимняя поддержка». Более 8 млн украинцев уже получили деньги.

«В январе этого года также начнется выплата „Учительской доплаты“. Каждый учитель ежемесячно будет дополнительно получать 1000 грн. „на руки“ до своей зарплаты, а с сентября эта сумма составит уже 2000 грн», — рассказал премьер.

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Шмыгаль сообщил, что в рамках «Зимней поддержки» также реализуется инициатива «єКнига».

«Уже есть более 56 тысяч заявок от тех, кому в 2024 году исполнилось 18 лет», — добавил Шмыгаль.

Субсидии для ВПЛ

В декабре правительство Украины утвердило новые правила предоставления субсидий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на аренду жилья, которые начнут действовать с января 2025 года

Теперь субсидию могут получить переселенцы, переместившиеся в любой регион Украины, подконтрольный правительству. Раньше помощь распространялась на девять областей.

Право на субсидию будут иметь семьи, тратящие на аренду более 20% своих доходов (вместо ранее установленных 30%).