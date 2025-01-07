В 2024 году объем выданных кредитов по программе «єОселя» вырос на 65%. Всего за прошлый год программой воспользовалось 8,5 тыс. украинских семей. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Подробности

Самыми активными пользователями программы стали:

военнослужащие и правоохранители — 49% (4 165 человек);

украинцы, не имеющие собственного жилья — 27% (2 310 человек);

медики — 8% (653 человека);

педагоги — 7% (619 человек);

ветераны — 4% (301 человек);

ВПЛ — 3% (268 человек);

ученые — 2% (199 человек).

Заемщики «єОсели», получившие ссуды в 2024 году, имеют 5 347 детей. Среди них собственное жилье приобрело 138 семей, в которых трое и более детей.

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Выросла также доля покупки жилья на стадии строительства: 9% — в 2024 году/1,8% — в 2023 году.

Напомним

Программа «єОселя» реализуется в рамках правительственной политики «Сделано в Украине».

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