В 2024 году объем выданных кредитов по программе «єОселя» вырос на 65%. Всего за прошлый год программой воспользовалось 8,5 тыс. украинских семей. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
В 2024 году объем выданных кредитов по программе «єОселя» вырос на 65%
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Подробности
Самыми активными пользователями программы стали:
- военнослужащие и правоохранители — 49% (4 165 человек);
- украинцы, не имеющие собственного жилья — 27% (2 310 человек);
- медики — 8% (653 человека);
- педагоги — 7% (619 человек);
- ветераны — 4% (301 человек);
- ВПЛ — 3% (268 человек);
- ученые — 2% (199 человек).
Заемщики «єОсели», получившие ссуды в 2024 году, имеют 5 347 детей. Среди них собственное жилье приобрело 138 семей, в которых трое и более детей.
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Выросла также доля покупки жилья на стадии строительства: 9% — в 2024 году/1,8% — в 2023 году.
Напомним
Программа «єОселя» реализуется в рамках правительственной политики «Сделано в Украине».
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Источник: Минфин
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