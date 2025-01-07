Более ¾ от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, были подержанными авто, ввезенными из-за границы. За 12 месяцев 2024 украинцы приобрели более 222,1 тыс. таких авто. Это на 4% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.
Автопарк Украины в прошлом году пополнили более 222,1 тысячи подержанных легковушек
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Какой средний возраст авто
Средний возраст подержанных автомобилей, которые в прошлом году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 47%. Далее следуют: дизельные — 25%; электромобили — 18%; авто с ГБО и гибриды — по 5%.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
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Топ — 10 самых популярных моделей
- VW Golf — 12164 ед.;
- Renault Megane — 9608 ед.;
- Skoda Octavia — 8083 ед.;
- VW Passat — 6570 ед.;
- VW Tiguan — 5988 ед.;
- Nissan Leaf — 5511 ед.;
- Audi Q5 — 5316 ед.;
- Nissan Rogue — 4950 ед.;
- Tesla Model 3 — 4639 ед.;
- Mazda CX5 — 3851 ед.
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Источник: Минфин
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