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7 января 2025, 10:47 Читати українською

Автопарк Украины в прошлом году пополнили более 222,1 тысячи подержанных легковушек

Более ¾ от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, были подержанными авто, ввезенными из-за границы. За 12 месяцев 2024 украинцы приобрели более 222,1 тыс. таких авто. Это на 4% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

Более ¾ от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, были подержанными авто, ввезенными из-за границы.
Фото: depositphotos

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Какой средний возраст авто

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в прошлом году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 47%. Далее следуют: дизельные — 25%; электромобили — 18%; авто с ГБО и гибриды — по 5%.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Читайте также: За год украинцы приобрели около 70 тысяч новых авто. Топ-10 моделей

Топ — 10 самых популярных моделей

  • VW Golf — 12164 ед.;
  • Renault Megane — 9608 ед.;
  • Skoda Octavia — 8083 ед.;
  • VW Passat — 6570 ед.;
  • VW Tiguan — 5988 ед.;
  • Nissan Leaf — 5511 ед.;
  • Audi Q5 — 5316 ед.;
  • Nissan Rogue — 4950 ед.;
  • Tesla Model 3 — 4639 ед.;
  • Mazda CX5 — 3851 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vlad UKR
Vlad UKR
7 января 2025, 11:08
#
Автопарк пополнился очередным 10−15 летним Дорогим хламом)
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