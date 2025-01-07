Автопарк Украины в прошлом году пополнили более 222,1 тысячи подержанных легковушек

Более ¾ от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, были подержанными авто, ввезенными из-за границы. За 12 месяцев 2024 украинцы приобрели более 222,1 тыс. таких авто. Это на 4% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.