Канадский доллар подскочил на новостях об отставке Трюдо

Канадский доллар вырос до почти трехнедельного максимума по отношению к американскому доллару, инвесторы взвешивали сообщения о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уйдет в отставку и возможность экономики Канады избежать широкомасштабных тарифов США.

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Уход Трюдо

Трюдо объявил о своем намерении уйти с поста лидера либералов. Он сохранит пост премьер-министра до тех пор, пока партия не выберет ему преемника. Об этом сообщает CNN.

Аналитики говорят, что инвесторы могли бы приветствовать большую политическую ясность после участившихся призывов к Трюдо уйти в отставку с декабря, а также перспективу более дружественного рынку правительства.

«Новость о том, что Трюдо уйдет в отставку, помогает укрепить рост канадского доллара», — сказал Ник Риз, старший аналитик валютного рынка в Monex Europe Ltd. «Рынки разочаровались в Трюдо — его администрация руководила периодом экономической стагнации».

Доходность канадских облигаций выросла по более крутой кривой, следуя за движениями казначейских облигаций США. Доходность 10-летних облигаций выросла на 1,8 базисных пункта до 3,250%.