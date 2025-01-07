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7 января 2025, 9:44 Читати українською

Канадский доллар подскочил на новостях об отставке Трюдо

Канадский доллар вырос до почти трехнедельного максимума по отношению к американскому доллару, инвесторы взвешивали сообщения о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уйдет в отставку и возможность экономики Канады избежать широкомасштабных тарифов США.

Канадский доллар вырос до почти трехнедельного максимума по отношению к американскому доллару, инвесторы взвешивали сообщения о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уйдет в отставку и возможность экономики Канады избежать широкомасштабных тарифов США.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиУход ТрюдоТрюдо объявил о своем намерении уйти с поста лидера либералов.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Уход Трюдо

Трюдо объявил о своем намерении уйти с поста лидера либералов. Он сохранит пост премьер-министра до тех пор, пока партия не выберет ему преемника. Об этом сообщает CNN.

Аналитики говорят, что инвесторы могли бы приветствовать большую политическую ясность после участившихся призывов к Трюдо уйти в отставку с декабря, а также перспективу более дружественного рынку правительства.

«Новость о том, что Трюдо уйдет в отставку, помогает укрепить рост канадского доллара», — сказал Ник Риз, старший аналитик валютного рынка в Monex Europe Ltd. «Рынки разочаровались в Трюдо — его администрация руководила периодом экономической стагнации».

Доходность канадских облигаций выросла по более крутой кривой, следуя за движениями казначейских облигаций США. Доходность 10-летних облигаций выросла на 1,8 базисных пункта до 3,250%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
7 января 2025, 11:42
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Трюдо — на звалище історії. Гарна новина для канадців.
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