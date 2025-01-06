Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на шесть копеек

Национальный банк Украины установил на 6 января 2025 официальный курс гривны на уровне 42,0889 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 6 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,33 грн.

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