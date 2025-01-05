Мобильные операторы начнут выключать 3G-сети в 2025 году

Мобильные операторы в 2025 году начнут постепенно отключать свои 3G-сети, чтобы освободить место для 4G-частот. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по вопросам электронных коммуникаций.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Операторы уведомят клиентов перед отключением 3G в каждом конкретном регионе.

«Если ваш телефон уже поддерживает 4G, никаких действий не требуется. Если ваш смартфон не поддерживает 4G/LTE, рассмотрите возможность замены устройства более современным. Это позволит вам оставаться на связи и пользоваться мобильным интернетом без ограничений», — отмечает регулятор.

В Национальной комиссии добавили, что отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки, отправлять SMS или использовать другие базовые услуги. Однако для скоростного интернета стоит уже сейчас перейти на 4G во избежание неудобств в будущем.