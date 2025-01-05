Украинские производители в 2024 году установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн этой продукции на сумму $419 млн, сообщила Национальная Ассоциация сахарников Украины («Укрсахар»). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Украина экспортировала рекордный объем сахара в прошлом году
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Это самый высокий показатель экспорта сахара в рамках календарного года согласно статистике, которая берет свое начало в 1997 году, когда была создана Национальная Ассоциация сахарников Украины», — подчеркнули в отраслевой ассоциации.
В «Укрсахаре» добавили, что 40% экспорта в 2024 году было направлено в страны Европейского Союза, 60% составляли поставки на мировой рынок, где основными странами-покупателями украинского сахара были страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Северная Македония.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии