Украина экспортировала рекордный объем сахара в прошлом году

Украинские производители в 2024 году установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн этой продукции на сумму $419 млн, сообщила Национальная Ассоциация сахарников Украины («Укрсахар»). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Это самый высокий показатель экспорта сахара в рамках календарного года согласно статистике, которая берет свое начало в 1997 году, когда была создана Национальная Ассоциация сахарников Украины», — подчеркнули в отраслевой ассоциации.

В «Укрсахаре» добавили, что 40% экспорта в 2024 году было направлено в страны Европейского Союза, 60% составляли поставки на мировой рынок, где основными странами-покупателями украинского сахара были страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Северная Македония.