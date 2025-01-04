С середины декабря 2024 цены на чеснок в украинских магазинах перевалили за отметку в 200 грн за килограмм. В гривнах это абсолютный рекорд. Даже во время пандемии этот овощ стоил дешевле, ведь до полномасштабного вторжения россии его еще выращивали на больших полях. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Цены на чеснок установили исторический рекорд
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Почему выросли цены
В Украине удовлетворять большой спрос на чеснок практически нечем — трудно найти даже пару товарных партий, а импорт качественного чеснока слишком дорогой.
Чеснок подорожал из-за нескольких факторов. Во-первых, в Европе на него значительно возрос спрос. Эксперты связывают это с увеличением числа мигрантов из стран, где чеснок является важной составляющей национальной кухни. В немецких и австрийских супермаркетах средняя цена составляет около 6 евро, хотя есть случаи почти 20 евро за килограмм.
Во-вторых, предложение чеснока отстает от спроса. Главный производитель чеснока в ЕС — Испания. В то же время, испанские производители чеснока полностью исчерпали запасы, чего не случалось последние три года. Это произошло из-за погодных условий, удорожания стоимости наемных работников и транспорта.
Подробности
Европейские поставщики уже исчерпали квоты на завоз даже китайского чеснока. Поэтому теперь его импортируют с уплатой штрафов — 1200 евро за тонну. Так что цена растет, но чеснок все равно покупают.
По статистике украинского Госстата, за четыре года, с 2020 года, площадь под чесноком в Украине сократилась почти на 15% — до 21 тыс. га. Практически все выращивают мелкие и семейные хозяйства. При этом оптовики не исключают, что официальная статистика преувеличивает площадь посевов.
Главная проблема с выращиванием чеснока — необходимость привлечения большого количества работников. Кроме того, за последние пять лет в страну не завозили оборудование для механизации выращивания чеснока.
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