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4 января 2025, 10:55 Читати українською

Цены на чеснок установили исторический рекорд

С середины декабря 2024 цены на чеснок в украинских магазинах перевалили за отметку в 200 грн за килограмм. В гривнах это абсолютный рекорд. Даже во время пандемии этот овощ стоил дешевле, ведь до полномасштабного вторжения россии его еще выращивали на больших полях. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

С середины декабря 2024 цены на чеснок в украинских магазинах перевалили за отметку в 200 грн за килограмм.

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Почему выросли цены

В Украине удовлетворять большой спрос на чеснок практически нечем — трудно найти даже пару товарных партий, а импорт качественного чеснока слишком дорогой.

Чеснок подорожал из-за нескольких факторов. Во-первых, в Европе на него значительно возрос спрос. Эксперты связывают это с увеличением числа мигрантов из стран, где чеснок является важной составляющей национальной кухни. В немецких и австрийских супермаркетах средняя цена составляет около 6 евро, хотя есть случаи почти 20 евро за килограмм.

Во-вторых, предложение чеснока отстает от спроса. Главный производитель чеснока в ЕС — Испания. В то же время, испанские производители чеснока полностью исчерпали запасы, чего не случалось последние три года. Это произошло из-за погодных условий, удорожания стоимости наемных работников и транспорта.

Подробности

Европейские поставщики уже исчерпали квоты на завоз даже китайского чеснока. Поэтому теперь его импортируют с уплатой штрафов — 1200 евро за тонну. Так что цена растет, но чеснок все равно покупают.

По статистике украинского Госстата, за четыре года, с 2020 года, площадь под чесноком в Украине сократилась почти на 15% — до 21 тыс. га. Практически все выращивают мелкие и семейные хозяйства. При этом оптовики не исключают, что официальная статистика преувеличивает площадь посевов.

Главная проблема с выращиванием чеснока — необходимость привлечения большого количества работников. Кроме того, за последние пять лет в страну не завозили оборудование для механизации выращивания чеснока.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Три літри
Три літри
4 января 2025, 11:10
#
А ви кажете бентховент. Ось куди треба інвестувати.
+
0
agsmith15
agsmith15
4 января 2025, 12:35
#
Каждый день новые рекорды) Завтра цибуля, потом морква
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0
kalchu
kalchu
4 января 2025, 13:42
#
Не зрозуміло чому агрофірми не займаються чесноком. Я не пам’ятаю коли ми в останнє його купували. Висаджуємо лише пів сотки, збираємо залежно від року 10 — 15 кг. Шкідників майже не має. Посадкового матеріалу потрібно в 20 разів менше урожаю. На скільки я знаю при використані добрив урожайність в 2- 3 рази більше.
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