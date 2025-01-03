Гривна продолжает обваливаться: НБУ установил курс на понедельник

Нацбанк установил на понедельник 6 января курс 42,08 гривны за доллар , что на пять копеек больше предыдущего исторического минимума (42,03 гривны 31 декабря 2024 года). Об этом идет речь на сайте НБУ.

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В то же время курс евро будет составлять 43,33 грн, что на 4 копейки меньше, чем в пятницу 3 января, и на 59 копеек меньше, чем 31 декабря.

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