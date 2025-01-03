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3 января 2025, 18:34 Читати українською

Гривна продолжает обваливаться: НБУ установил курс на понедельник

Нацбанк установил на понедельник 6 января курс 42,08 гривны за доллар, что на пять копеек больше предыдущего исторического минимума (42,03 гривны 31 декабря 2024 года). Об этом идет речь на сайте НБУ.

Нацбанк установил на понедельник 6 января курс 42,08 гривны за доллар, что на пять копеек больше предыдущего исторического минимума (42,03 гривны 31 декабря 2024 года).

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В то же время курс евро будет составлять 43,33 грн, что на 4 копейки меньше, чем в пятницу 3 января, и на 59 копеек меньше, чем 31 декабря.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
3 января 2025, 19:06
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О каком обвале может идти речь, если КМУ заложил в проект государственного
бюджета на 2025 год среднегодовой курс 45 грн/$, депутаты ВРУ
проголосовали, а президент подписал Закон о госбюджете на 2025 год.
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Anko
Anko
3 января 2025, 19:24
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Правильно — идет плановая девальвация гривны!
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Sarevok
Sarevok
3 января 2025, 19:41
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Не обвал, а отрицательный рост. Понимать надо.
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paulball
paulball
3 января 2025, 19:35
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Інфляція + девальвація
усе разом
накопичення та дохіди людей знецінени і продовжують знецінюватись
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Smerch747
Smerch747
3 января 2025, 19:50
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Треба писати не інфляція + девальвація, а інфляція=девальвація. Ніякого додавання немає. Можна просто дивитись на інфляцію і все.
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