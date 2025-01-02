Евро становится базовой валютой для обменного курса в Молдове — Санду

Евро со 2 января 2025 г. становится базовой валютой для обменного курса в Молдове. Об этом написала президент страны Мая Санду в соцсети X.

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«Поскольку более 60% нашей торговли и 70% денежных переводов осуществляется в евро, этот шаг укрепляет наши экономические связи с ЕС, обеспечивая большую стабильность и предсказуемость для всех жителей Молдовы», — написала она.

Starting today, euro becomes reference currency for Moldova's exchange rate. При более чем 60% наших торговых и 70% отслеживаний в евро, движутся силами наших економічних ситуаций с Европой, чтение более стабильности и разрешения для всех Moldovans. — Maia Sandu (@sandumaiamd) January 2, 2025

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