Курс евро к доллару упал до минимума за два года

Курс евро к доллару упал до минимума с ноября 2022 года, пишет Bloomberg. Сейчас он составляет $1,03 — и это на 8% ниже, чем было в конце сентября, когда валюта торговалась выше $1,12.

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Причина падения евро

Евро падает из-за опасений, что экономика региона пострадает от торговых пошлин США, а также из-за ожиданий, что Европейский центральный банк будет снижать процентную ставку более агрессивно, чем ФРС, пишет издание.

Влияет на курс и политическая неопределенность в крупнейших европейских экономиках.

Более того, аналитики прогнозируют, что евро в этом году может упасть еще сильнее — до паритета с долларом и, возможно, даже ниже.

В последний раз такое происходило в 2022 году после начала войны в Украине.