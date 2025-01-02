Курс евро к доллару упал до минимума с ноября 2022 года, пишет Bloomberg. Сейчас он составляет $1,03 — и это на 8% ниже, чем было в конце сентября, когда валюта торговалась выше $1,12.
Курс евро к доллару упал до минимума за два года
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Причина падения евро
Евро падает из-за опасений, что экономика региона пострадает от торговых пошлин США, а также из-за ожиданий, что Европейский центральный банк будет снижать процентную ставку более агрессивно, чем ФРС, пишет издание.
Влияет на курс и политическая неопределенность в крупнейших европейских экономиках.
Более того, аналитики прогнозируют, что евро в этом году может упасть еще сильнее — до паритета с долларом и, возможно, даже ниже.
В последний раз такое происходило в 2022 году после начала войны в Украине.
Источник: Минфин
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