«Минималка» в Польше превысила украинскую в шесть раз

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Польше выросла на 366 злотых — до 4666 злотых или $1 132 по текущему курсу в месяц брутто (до вычета налогов). Также возросла минимальная почасовая ставка оплаты труда: с 28 злотых и 10 денег до 30 злотых и 50 денег в час. Об этом пишет Бизнес.Цензор со ссылкой на Польское радио.

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Зарплата в Украине и Польше

Для сравнения, минимальная зарплата в Украине составляет 8000 гривен в месяц или $190 по текущему курсу НБУ (после уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора работник получит «на руки» 6160 грн).

В целом, за последние два года минимальная заработная плата в Польше выросла дважды. С 1 января 2024 г. она составляла 4242 злотых, а с 1 июля — 4300 злотых. В 2023 году соответственно — 3490 злотых с 1 января и 3600 злотых с 1 июля.

Напомним

С марта минимальная пенсия в Польше вырастет с текущих 1780,96 злотых брутто в месяц (1620,67 злотых нетто, то есть сколько пенсионеры получают на руки) до 1884,61 злотого брутто (1715 злотых нетто).

В пересчете по текущему курсу в гривне, польский пенсионер будет получать минимальную пенсию эквивалентную 17 551 грн.

В Украине размер минимальной пенсии составляет 3370 грн. в месяц для людей с достаточным количеством лет стажа и 2725 грн. — с недостаточным стажем.